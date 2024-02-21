Скорсезе отримав почесного «Золотого ведмедя»

На 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі 81-річному американському режисеру Мартіну Скорсезе вручили почесного «Золотого ведмедя» за внесок у кінематограф.

Нагороду йому вручив його давній друг, німецький режисер Вім Вендерс. Він назвав Скорсезе «королем кінематографу».

При врученні нагороди оркестр виконував музичну тему з останньої роботи режисера,фільму «Вбивці квіткового місяця», яка претендує на «Оскар».

«Таке відчуття, що мені все ще хочеться знімати кіно. Сподіваюся, ми за кілька років побачимось з вами знову, коли я представляю ще один фільм», – сказав Скорсезе, приймаючи нагороду. Зал аплодував режисерові стоячи.

Також на Берлінале показали фільми Скорсезе «Відступники» (2006) та «Після роботи» (1985).