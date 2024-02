Мартін Скорсезе - рекордсмен за кількістю номінацій на «Оскар»

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії.

Найстаршим у списку претендентів на режисерську нагороду є 81-річний Мартін Скорсезе, рекордсмен за кількістю номінацій на «Оскар». Він обійшов Стівена Спілберга та має найбільше номінацій серед живих режисерів. Скорсезе має 10 номінацій на «Оскар». За всю історію премії з режисерів більше (12 разів) номінували лише Вільяма Вайлера, який зняв фільми «Бен Гур» та «Кращі роки нашого життя». Цю десяту номінацію приніс йому фільм «Вбивці квіткової повні». Про нього можна прочитати тут. Пригадаємо п’ять найкращих фільмів режисера, навіть якщо їх і не номінували.

Таксист

Taxi Driver, 1976

Цей фільм приніс Скорсезе «Золоту пальмову гілку», а от «Оскара» – ні. Проте його і зараз вважають одним з найкращих фільмів режисера.

Події відбуваються у рідному місті Скорсезе та Де Ніро, Нью-Йорку. Тревіс Бікл служив в армії, а тепер щоночі їздить за кермом таксі. До цієї роботи його привело безсоння. Вільний час Бікл проводить в кінотеатрах для дорослих, де крутять порно, або безцільно катається по місту.

Від тотальної самотності Тревіс пробує врятуватися за допомогою Бетсі, дівчини з передвиборного штабу сенатора Палантайна. Однак стосунки швидко завершуються.

Бікл перемикає увагу на юну повію Айріс: йому хочеться врятувати дівчинку від сутенера і повернути її до батьків і в школу. Скороминуща зустріч з клієнтом-бізнесменом штовхає Бікла до думок про насильство, яке б очищувало. Так в його арсеналі з'являються чотири пістолети, а в голові – ідеї про те, кого вбити першим. Роль Бекла стала однією з найкращіх у кар’єрі Де Ніро. Також фільм зробив відомою 14-річну Джоді Фостер, хоча і не став її дебютом: акторка знімається з 1970-го року.

Остання спокуса Христа



The Last Temptation of Christ, 1988

Мартін Скорсезе мріяв поставити фільм за романом грецького письменника Нікоса Казанцакіса протягом п'ятнадцяти років. Його цікавила вічне суперництво в людині плотського та духовного, земного та божественного. За цією версією, звичайний тесля з Назарету, змушений нести своє призначення. А останньою спокусою для нього виявилося видіння майбутнього життя з Марією Магдалиною, якби Ісус був таки врятований від розп'яття на хресті.

Картина Скорсезе викликала шквал суперечок та скандалів, у Венеції, де відбулась прем’єра фільму, фанатики погрожували терактами, у США деякі кінотеатри відмовлялись від прокату.

Це все виглядає дивним та поверхневим, адже роздуми Скорсезе лежать в площині віри. Віллем Дефо у ролі Христа та Гарві Кейтл в ролі Юди є надзвичайно вдалими режисерськими рішеннями. А музика Пітера Гебріела давно уже існує і поза фільмом, як самостійний шедевр.

Відступники

The Departed, 2006

Два найкращі випускники поліцейської академії опинилися по різні боки барикад. Біллі працює під прикриттям у самому серці ірландської мафії. Поки він завойовує повагу мафіозного боса Франека, агент мафії Джеймс Селліван стає своїм у поліції. Але коли й мафія, й поліція розуміє, що серед них є чужий, вони намагаються знайти зрадника швидше, ніж це зробить їхній противник. Таким є сюжет фільму Мартіна Скорсезе «Відступники», який змусив американських кіноакадеміків зрадити традиції ніколи не нагороджувати Скорсезе «Оскаром».

Звичайно, «Відступників» важко назвати найкращою роботою Мартіна Скорсезе, проте стрічка -- справжній майстер-клас для режисерів. Професійність, грамотність і бездоганне ремесло, мабуть, є її окрасами. Але, як на шедевр, картина надто холодна. Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Мет Даймон та Джек Ніколсон.

Острів проклятих

Shutter Island, США, 2009

Своїм трилером «Острів проклятих» Мартін Скорсезе заварив таку кашу, що розхльобували її глядачі із великими проблемами. Історія, що починається динамічно та захоплююче згодом розчиняється у галюцінаціях, сновидіннях, спогадах головного героя, якого зіграв, звичайно, Леонардо Ді Капріо, з яким Скорсезе останнім часом не розлучається. Партнерами Ді Капріо стали Марк Руффало, Мішель Вільямс та неймовірний сер Бен Кінгслі.

Цей ретронуар, дія якого відбувається в 1954-м, знятий за бестселером Денніса Ліхейна.

Двоє федеральних маршалів (Тедді та Чак) прибувають на маленький самотній острів, де знаходиться закрита психіатрична лікарня, а фактично це в'язниця. Вони повинні розслідувати зникнення якоїсь пацієнтки. Утім, по ходу справи ми довідаємося, що Тедді привели на острів і інші мотиви. Він хоче дізнатися правду про іншого пацієнта, що, як він уважає, завдав істотної шкоди його життю.

Вовк з Волл-стріт

The Wolf of Wall Street, 2013

У цій картині Леонардо Ді Капріо зіграв одну з найкращих своїх ролей.

Спочатку Джордану Белфорт не пощастило з кар'єрою: варто було влаштуватися брокером на Волл- стріт, як настав «чорний понеділок» і він втратив роботу. Тоді він вирішив, що сумлінна праця аж ніяк не є умовою успіху. Натомість чарівність, честолюбство, безпринципність призвела до купи грошей. Друзі та вороги домовилися називати його Вовком. Той не заперечував.

Від стрічки марно сподіватися нового та свіжого погляду на фінансові оборудки Америки чи можливості зазирнути з лаштунки Волл-стріт. Три години екранного часу максимально щільно заповнені оргіями. Для чого це поважному володарю усіх можливих кінематографічних призів? Виглядає, що Скорсезе остаточно руйнує романтичний світ Великого Гетсбі і тут Ді Капріо, без сумніву, виступає не як актор-виконавець, а як актор-співавтор. І обидва, режисер та актор, опускають високу драму до рівня комедії, тим самим позбавляючи свого героя навіть найменшої можливості втриматися на п’єдисталі. А ще тут знялась мало тоді кому відома Марго Роббі.