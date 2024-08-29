Фільм розповідає про конфлікт між детективом поліції Лос-Анджелеса, якого грає Пачіно, і кар’єрним злодієм, якого грає Де Ніро

Наступного року виповнюється 30 років з дня виходу на екрани фільму Майкла Манна «Сутичка» (Heat). Бойовик з Аль Пачіно та Робертом Де Ніро в головних ролях отримав сім номінацій на престижні кінопремії і став одним з найуспішніших фільмів режисера. Є підстави вважати, що в найближчому майбутньому у цієї історії з'явиться продовження.

В інтерв'ю L.A. Times Майкл Манн підтвердив, що працює над сценарієм другої частини «Сутички». Ця частина заснована на романі Майкла Манна і Мег Гардінер, опублікованому в 2022 році, який є приквелом і сиквелом фільму 1995 року. За словами режисера, сиквел, як і оригінал, буде неабияким викликом. «Я працюю над сценарієм фільму сім днів на тиждень, і він величезний. Він такий же великий, як і оригінал, який тривав дві години і п'ятдесят п'ять хвилин. Він дуже великий [...] Він дуже великий. Деякі персонажі еволюціонували, вийшли за межі того, що було в романі».

Майкл Манн також натякнув на деякі місця зйомок: «Ми будемо знімати в Парагваї, Чикаго, Лос-Анджелесі та Південно-Східній Азії, можливо, в Батамі (Індонезія)». Режисер повідомив, що робота над фільмом, найімовірніше, розпочнеться наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Нагадаємо, що «Сутичка» отримала сім номінацій на кінопремію, в тому числі два «Сатурни». Незважаючи на світову популярність стрічки, Міхаель Манн не отримав за неї жодної престижної нагороди.