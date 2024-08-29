Ми підготували традиційну добірку кінопрем’єр. Цього тижня у кінотеатрах знайдеться місце для афер, комедій та мультфільм. Головне – піти у кіно. Й не забути про те, що цього тижня на екрани вийде документальний фільм Оксани Карпович «Мирні люди», змонтований з перехоплених розмов росіян.

«Непокірна Еліс»

Меґан Фокс грає роль андроїда Еліс, яку купує як помічницю Нік, щоб впоратися з хатньою роботою, поки його дружина Меггі перебуває у лікарні. Втім, дуже швидко жінка-робот настільки прив'язується до свого власника, що тепер вона рішуче налаштована усунути головну загрозу їхньому щастю: його родину.

Також у фільмі зіграли Мейделін Зіма, Атанас Сребрев та інші. Режисер – фільму виступив С.К. Дейл.

«Пригоди панди в Африці»

Дехто дуже боїться подорожей, а хтось навпаки – любить їх понад усе. А бувають ситуації, коли ти змушений вирушати в далеку путь аби врятувати друга. Саме у такій ситуації опинився відважний Панда, який все життя провів у Китаї, у своєму бамбуковому лісі. Аби знайти викраденого дракончика він ладен відправитися у незвідані краї. Африка населена тваринами, яких він раніше не бачив, і це неабияк може злякати. Та думати про все це немає часу, допоки кращий друг знаходиться у небезпеці.

Мультфільм «Пригоди Панди в Африці» створено у співпраці Данії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Естонії. Основні роботи з анімації велись на двох нідерландських студіях Coolbeans та Katuni. За режисуру, сценарій та продюсування картини відповідала творча команда начолі з Карстеном Кілеріхом. Він розпочинав свою кар’єру як актор і знявся у понад 20 художніх та короткометражних фільмах. Окрім того є засновником анімаційної студії у Данії та долучився до створення щонайменше семи проектів.

«Афера по-сімейному»

У цій незвичній родині все тримається на бабусі Рейчел (Фанні Ардан). Вона дуже любить своїх синів Сема (Матьє Кассовіц) та Жеремі (Ніколя Дювошель) та онука Натана (Бен Атталь), тож навчила їх кращому з того, що може сама. Найкраще вона вміє красти, тож усі чоловіки в родині займаються крадіжками різноманітних цінностей.

Одного разу справа пішла не за планом. Замість того, щоб радіти награбованому та рахувати гроші, родина розлучається. Хтось опиняється у в’язниці, хтось зникає з вкраденими цінностями, а хтось потерпає від депресії. Минули роки перш ніж вони зустрілися знову. Кожному члену родини є що сказати іншим. Однак насолодитись спілкуванням у сімейному колі не так вже й легко, коли за ними постійно полюють двоє дивакуватих, але дуже натхненних, детективів.

Кримінальна комедія та драма «Афера по-сімейному» є черговим дітищем сценариста та режисера Тьєррі Кліфа.