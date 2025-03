Другий сезон дебютує на HBO та Max 13 квітня

HBO випадково оприлюднив фінальний трейлер другого сезону серіалу «Останні з нас» (The Last Of Us) раніше запланованого часу. Його швидко видалили, але він встиг поширитись у мережі, повідомляє ІТС. У порівнянні з попередніми відео, він дає дещо більше інформації щодо сюжету продовження і містить важливий елемент гри, проігнорований в першому сезоні.

Серед іншого нам показують суперечку Джоела (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамзі) після травматичних подій у лікарні із натяком на те, куди рушить історія далі, і зустріч персонажки Белли Рамзі із врослим у стіну зараженим, який, здається, дихає спорами (у першому сезоні цю частину виключили з оповідання і надали нове походження інфекції, але у другому, схоже, вирішили повернутись до витоків). Кілька кадрів приділили й новому любовному інтересу Еллі, а також нашестю інфікованих.

Серіал «Останні з нас» — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела, якому доручено провести підлітку Еллі через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка, тоді як продовження залучить іншого ключового персонажа The Last of Us Part 2, Еббі (Кейтлін Дівер), і слідуватиме лише за «частиною» сюжету гри. Раніше шоуранер Крейг Мезін заявляв, що для охоплення повної історії «знадобиться кілька сезонів», в результаті чого для другого виділили всього сім епізодів.

Дія продовження відбуватиметься через 5 років після подій першого. Окрім Еббі, там з’являться такі персонажі, як Діна (Ізабела Мерсед), Джессі (Янг Мазіно) та Айзек (свою роль з ігор продублює на телебаченні Джеффрі Райт).