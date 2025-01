Сервіс HBO Max показав новий трейлер другого сезону постапокаліптичного драматичного телесеріалу «Останні з нас», створеного за мотивами відеогри The Last of Us. Перший сезон картини, який вийшов у 2023 році, отримав чимало схвальних відгуків від критиків та очолив кінорейтинги. Серіал розповідає історію Джоела, контрабандиста, якому доручено супроводжувати підлітку Еллі через постапокаліптичні США, спустошені пандемією паразитичного грибка.

Новий сезон розпочнеться після того, як Джоел (Педро Паскаль) врятував дівчину Еллі (Белла Ремсі) від смертельної процедури.

Трейлер другого сезону розпочинається з появи нової лиходійки Еббі (Кейтлін Девер). Еббі прагне помститися Джоелу за брехню. Нагадаємо, що початково поціновувачі гри сприйняли вибір Дівер негативно, оскільки її статура дещо відрізняється від образу, передбаченого сюжетом The Last of Us Part II. Через хейт акторці навіть довелось найняти охорону.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

У другій частині, окрім Рамзі та Паскаля, до своїх ролей також повернуться Габріель Луна (Томмі Міллер) та Рутіна Веслі (Марія).

Події в новій частині розгортаються через п'ять років після того, що глядачі могли побачити у першому сезоні. Прем'єра другого сезону «Останніх з нас» запланована на квітень 2025 року.

Нагадаємо, перший сезон «Останні з нас» отримав вісім премій «Еммі» та був номінований на «Золотий глобус». Крім того, Паскаль був нагороджений SAG за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

Оригінал «Останніх із нас» має найвищий рейтинг серед ігор для PlayStation 3. Продовження історії «Останні з нас 2» має найбільшу кількість нагород «Гра року» в історії відеоігор.

Нагадаємо, що «Останніх із нас» — це перша телевізійна адаптація гри Sony Playstation. Компанія також розробляє екранізацію «Бога війни» разом із Amazon та «Горизонт. Новий світанок».