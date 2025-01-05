Окрім того, що січень 2025 року принесе глядачам кілька нових проєктів, у перший місяць року на екрани повернуться й нові сезони улюблених серіалів. Розповідаємо про деякі з них.

Мейфейрські відьми

Anne Rice's Mayfair Witches, 2 сезон, прем’єра 5 січня

Екранізація серії романів знаменитої американської письменниці Енн Райс. Ровен Філдінг – недосвідчена, але надзвичайно талановита нейрохірургиня із Сан-Франциско, яка випадково виявляє, що вона є спадкоємицею Мейфейр, родини відьом. Прагнучи з'ясувати правду про своє походження, Ровен вирушає до Нового Орлеана, де їй доведеться не лише вчитися керувати магічними здібностями, а й боротися зі злими демонами. У другому сезоні Александра Даддаріо знову грає роль Роуен Філдінг.

Новобранець

The Rookie, 7 сезон, прем’єра 7 січня

За 6 попередніх сезонів Джон Нолан у виконанні Натана Філліона вже давно перестав бути новобранцем у департаменті Поліції Лос-Анджелеса. Проте відпускати улюблених героїв глядачі не планують. На Нолана та його колег чекають нові пригоди. Джон одужує від вогнепального поранення. До команди приєднуються двоє новачків, поліція продовжує полювання на двох небезпечних в'язнів-утікачів.

Дрижаки

Goosebumps, 2 сезон, прем’єра 10 січня

Другий сезон серіалу жахів про надприродне, сюжет якого заснований на однойменній серії книг Роберта Лоуренса Стайна, якого називають Стівеном Кінгом для підлітків. , отримав підзаголовок «Зникнення». Сезон складається з восьми епізодів та пропонує нову історію з абсолютно іншим акторським складом. До нього увійшли Девід Швіммер, Ана Ортіс, Сем Маккарті, Джейден Бартельс та інші.

Підлітки, які розплутують таємницю, виявляють страшну загрозу. Заглиблюючись у невідоме, брат та сестра вплутуються у моторошну історію про чотирьох підлітків, які загадково зникли у 1994 році.

Зірка «Друзів» Девід Швіммер зіграє роль Ентоні, колишнього професора ботаніки та батька головних героїв, брата та сестри. Діти лишаються в нього на літо, тому Ентоні також вплутується в моторошну історію.

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Гарлі Квінн

Harley Quinn, 5 сезон, прем’єра 16 січня

Новий сезон американського комедійного анімаційного серіалу з Гарлі Квінн у центрі подій. Перонажка з DC Universe створена Полом Діні та Брюсом Тіммом. Продюсерами та сценаристами стали Джастін Галперн, Патрік Шумакер і Діна Лорі. У п’ятому сезоні Гарлі та Отруйний Плющ перенесуть із Готем-Сіті до Метрополісу.

Поділ

Severance, 2 сезон, прем’єра 17 січня, на головному фото

Продовження корпоративної антиутопії, в якій головний герой є частиною експерименту – одна його особистість працює без перепочинку, а інша ледарює. Коли особи працівника Lumon Industries Марка (Адам Скотт) починають конфліктувати між собою, назовні випливає ходять багато таємниць.

У серіалі також зіграли Джон Туртурро, Крістофер Вокен, Патриція Аркетт.