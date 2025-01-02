Початок 2025-го, хоч і не на повну силу, все ж обіцяє потішити цікавими новими проєктами. Та й трохи продовжень уже готові до виходу. Але спочатку – про нові серіали січня, точніше про найцікавіші з них.

«Локербі: У пошуках правди»

Lockerbie: A Search for Truth, прем’єра 2 січня, на головному фото



В основі серіалу –реальні події, описані у документальному романі доктора Джима Свайра та Пітера Біддульфа «Вибух у Локербі: Батько у пошуках справедливості». Йдеться про вибух та аварію пасажирського літака у 1988 році над шотландським містом Локербі, внаслідок якого загинули 270 людей: 259 тих, хто перебував на борту та 11 жителів міста. Ця трагедія увійшла в історію як найбільший теракт в історії Нової Англії. Міжнародне розслідування тривало три роки, а остаточне звинувачення прозвучало лише у 2022 році. Дочка Джима Свайра загинула під час вибуху літака. Тож батько розпочинає власне розслідування.

Головну роль виконав Колін Ферт, що уже само по собі причиною подивитись серіал.

«На виклику»

On Call, прем’єра 9 січня

Досвідчена інструкторка поліційного управління Лонг-Біч, Каліфорнія, Трейсі Гармон та новобранець Алекс Діас виїжджають на екстрені виклики на вулицях міста, а також переживають наслідки втрати колеги-поліціянта. Це процедурал від продюсера Діка Вульфа, який причетний до створення таких відомих франшиз, як «Закон і порядок» та «Чикаго».

«Пітт»

The Pitt, прем’єра 9 січня

Медична драма від режисера Р. Скотта Геммілла досліджує складні щоденні виклики, з якими стикаються медичні праців ники в сучасній Америці.Повсякденне життя медичних працівників у Піттсбурзькій лікарні, коли вони стикаються з особистими кризами, політикою на робочому місці та емоційними навантаженнями, пов’язаними з лікуванням тяжкохворих пацієнтів, демонструє стійкість, необхідну для їх справи.

Головну роль зіграв Ноа Вайль, який грав лікаря Джона Картера у культовій «Швидкій допомозі» (1994-2009). Актор є володарем п'яти номінацій на премію «Еммі».

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«Основна ціль»

Prime Target, прем’єра 22 січня

Аспірант-математик Едвард Брук виявляє спробу знищити його роботу з пошуку закономірності в простих числах, яка б дозволила йому отримати доступ до всіх комп’ютерів у світі. Одним із виконавчих продюсерів проєкту вказаний Рідлі Скотт. Головні ролі в серіалі виконали Лео Вудолл («Бріджит Джонс: Закохана у хлопця», серіал «Білий лотос»), Квінтесса Свінделл («Чорний Адам», серіал «Ейфорія»), Стівен Рі («Інтерв'ю з вампіром», «Сніданок на Плутоні»), Фра Фі («Бунтівний місяць») та інші

«Ватсон»

Watson, прем’єра 26 січня



Через рік після смерті Шерлока Голмса від рук його заклятого ворога Моріарті, доктор Джон Ватсон відновлює свою медичну практику, відкривши «Клініку Голмса» в Піттсбурзі, де він лікує рідкісні хвороби. Лікар переключає свою увагу з розкриття злочинів на розкриття медичних таємниць, використовуючи ті навички розслідування, які набув під час роботи та дружби з Голмсом. Однак незабаром випливають докази, які вказують на те, що Моріарті все ще живий.

Це друга варіація навколо «Шерлока Голмса» від CBS після «Елементарно» (2012-2019). Головну роль зіграв Моріс Честнат («Солдат Джейн», «Останній бойскаут»). Дія, як і в «Елементарно», перенесена у наші дні.