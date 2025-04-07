80-річний актор О Йон Су свою провину не визнав

80-річного південнокорейського актора О Йон Су засудили до одного року увʼязнення за сексуальні домагання. Глядачам він відомий за роллю у популярному серіалі «Гра в кальмара».

Як повідомила газета The Daily Star, О Йон Су спершу засудили до восьми місяців умовного терміну, призначивши два роки випробувального терміну. Однак згодом суд зиінив рішення.

У листопаді 2022 року колишня колега актора по театральній трупі звинуватила його у сексуальних домаганнях. За її словами, О Йон Су поцілував та обійняв її без згоди. Акторка стверджувала, що йдеться про два випадки у 2017 році, які трапились на пішохідній доріжці перед її домом.

Сам актор пояснював, що тримав жінку за руку, щоб показати шлях навколо озера. Згодом він перепросив за свою поведінку. Справу спершу закрили, однак потерпіла подала апеляцію. 3 квітня суд призначив йому рік увєязнення.

О Йон Су отримав міжнародну популярність після серіалу «Гра в кальмара», в якому він зіграв літнього учасника О Іль Нама. За цю роль він отримав «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль другого плану.