Кевіна Спейсі визнали невинним на його 64-ліття

Суд присяжних у Лондоні визнав американського оскароносного актора Кевіна Спейсі, звинувачуваного у сексуальному насильстві, невинним за всім пунктами. Кевін Спейсі не визнавав себе винним за жодним пунктом обвинувачення, повідомило у середу, 26 липня, ВВС.

Проти актора висунули 13 звинувачень, проте суд розглядав лише дев'ять пунктів через технічні юридичні нюанси. 26 липня, у день народження актора, суд визнав його невинним у звинуваченнях щодо сексуального насилля.

Видання зазначило, що судовий розгляд стосувався позовів чотирьох чоловіків, які подали заяви проти Спейсі анонімно. Кевіна Спейсі звинувачували у сексуальних домаганнях, які нібито відбулися з 2004 по 2013 рік у лондонському театрі Old Week.

Присяжні лондонського суду відкинули заяви прокуратури, що Кевін Спейсі насильно схилив до сексуального контакту трьох чоловіків та одного неназваного молодого актора. Водночас сам Спейсі заявив, що в нього були добровільні сексуальні контакти з актором-початківцем та його водієм.

Свідчення на користь Кевіна Спейсі у залі суду давали співак Елтон Джон та його чоловік Девід Ферніш. На тлі судових позовів платформа Netflix припинила зйомки шостого сезону серіалу «Картковий будинок», у якому знімався Кевін Спейсі. Також гру актора вирізали у фільмі «Всі гроші світу» Рідлі Скотта.

Зазначимо, скандал навколо Кевіна Спейсі виник у 2017 році, коли на тлі руху проти сексуального насильства MeToo актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі у домаганнях у 1986 році. Тоді Кевін Спейсі заявив, що не пам'ятає, чи був такий інцидент, проте перепросив актора та зробив камінг-аут.