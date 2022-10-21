Актор Кевін Спейсі раніше називав усі звинувачення на свою адресу брехнею

У США суд присяжних виправдав американського актора Кевіна Спейсі у справі про сексуальні домагання. Обговорення тривали більше години, повідомляє BBC.

«Немає жодних доказів того, що це сталося, і є багато доказів того, що цього не було», — сказала адвокат Спейсі Дженніфер Келлер.

Як зазначає видання, позов був поданий актором Ентоні Реппом, який стверджує, що Спейсі «недоречно доторкнувся» до нього на вечірці у 1986 році, коли йому було 14 років. Репп вимагав від Спейсі компенсації за ці дії в розмірі 40 млн доларів.

У 2017 році звинувачення Реппа спонукали Спейсі зробити публічну заяву про те, що він все життя був бісексуалом, а тепер віддає перевагу чоловікам. Згодом ще понад 10 людей звинуватили Спейсі в сексуальних домаганнях.

На тлі скандалу компанія Netflix Inc. повідомила про припинення зйомок шостого, фінального сезону «Карткового будинку», в якому знімався Спейсі, а у фільмі «Всі гроші світу» вирізали усі сцени за участю актора. Його адвокат заявляв, що звинувачення можуть бути сфабриковані, щоб отримати гроші.

Пізніше суд зобов’язав актора сплатити майже 31 млн доларів компанії Media Rights Capital, яка у 2013-2018 роках знімала серіал «Картковий будинок», через порушення ним умов контакту та політики компанії на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Крім того, Міжнародна академія телевізійних наук та мистецтв вирішила не вручати Спейсі премію «Еммі» у 2017 році.

У Великій Британії Спейсі висунуті п'ять окремих звинувачень у сексуальних домаганнях, за якими він не визнав себе винним. Процес за ними має розпочатися у червні 2023 року.