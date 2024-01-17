Фільм покажуть у програмі Forum

Світова прем’єра фільму Романа Бондарчука «Редакція» відбудеться на Берлінале. Знята на Херсонщині незадовго до повномасштабного вторгнення стрічка від режисера картини «Вулкан» та продюсерки номінованого на «Оскар» фільму «Будинок зі скалок» Дарії Бассель покажуть на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum. Ця програма курована Інститутом кіно та відеомистецтва Берліна та зосереджена на пошуку нових форм кіномови. В українських кінотеатрах картину випустять восени 2024 року. Український дистрибутор – «Артхаус Трафік».

«Хочу, аби ви знали, наскільки команда Forum (включно зі мною) вражена фільмом – його дотепністю, глибиною, гумором та його трагедією. Щирі вітання та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в Берліні!», – привітала авторів фільму голова Forum Барбара Вурм.

Сюжет фільму розпочинається з диких степів і лісів українського Півдня. Тут молодий науковий співробітник природничого музею Юра намагається врятувати рідкісних тварин від знищення. Він шукає бабака степового, якого нібито бачили селяни в цих краях. Натомість хлопець стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять. Його наївне бачення світу руйнується у вирі фейкових новин, корупційних схем і фальсифікованих виборів. Опинившись у центрі таємничого ритуалу, який проводять місцеві чиновники, герой має з’ясувати, хто він — представник напівзниклого виду «людини справжньої» чи звичайний невдаха?

У головній ролі дебютував Дмитро Багненко, журналіст, а нині військовий Збройних Сил України. Також у фільмі зіграли акторка Римма Зюбіна, кінорежисерка Жанна Озірна, журналіст Сергій Іванов, драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, що загинув від поранень на російсько-українській війні, режисер Олександр Шмаль та інші.

Режисер і співавтор сценарію — Роман Бондарчук, знаний за своїми попередніми картинами «Вулкан» і «Українські шерифи». Також Бондарчук відомий як артдиректор фестивалю Docudays UA. «Редакція» продовжує серію фільмів режисера, присвячених дослідженню Півдня України. Стрічку знімали в Херсоні та Херсонській області, зокрема у нині окупованих Олешківських пісках. Фільмування було закінчено всього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

«Для усієї знімальної групи “Редакція” – більше, ніж просто фільм. Це особливий досвід, що випробовував межі наших можливостей та змінював наші життя. Монтуючи його, ми повертались у рідні місця, багато з яких нині під окупацією, багато – зруйновані, і спогад про них існує лише на екрані. Я вдячний, що фільм зустрів однодумців у особі команди Берлінале. Радію, що світова прем’єра відбудеться за їхньої авторитетної підтримки й супроводу, перед найкращими кінопрофесіоналами, критиками та глядачами з усього світу. Для нас це також можливість розповідати про Україну, нагадувати про необхідність підтримки нашої боротьби на одному з найвпливовіших кінофестивалів світу. Тієї боротьби, в якій у грудні 2022 року, захищаючи Україну, героїчно загинув режисер монтажу Віктор Онисько, а у грудні 2023-го загинув актор, виконавець ролі Бджоляра Василь Кухарський», – розповідає Роман Бондарчук.