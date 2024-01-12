Карина Химчук отримала нагороду на ОМКФ

До програми 47-го міжнародного Гетеборзького кінофестивалю, який пройде з 26 січня до 4 лютого 2024 року у Швеції, увійшло чотири українських фільмів. Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

Фільм режисерки Тоні Ноябрьової «Ти мене любиш?» покажуть у міжнародному конкурсі.

«Ти мене любиш?» – історія дорослішання 17-річної Кіри на тлі розпаду родини та країни. Прем’єра фільму відбулась на Одеському кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Карина Химчук отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

Три українські стрічки потрапили до програми Voyage. Це «Дім за склом» Тараса Дроня, «Фото на пам'ять» Ольги Черних та «Фотофобія» Івана Остроховського та Павола Пекарчика.

Події фільму Тараса Дроня «Дім за склом» відбуваються у невеличкому містечку. Зникає безвісти молода дівчина прямо під час випускного вечора. Вікторія, мама дівчини, розпочинає пошуки, але як це зробити, щоб не заплямувати собі репутацію, коли є підозра, що дівчина займалась незаконним розповсюдженням наркотиків через інтернет? Головну роль у фільмі зіграла Ірина Веренич-Островська.

«Фото на пам’ять» Ольги Черних, зняте у копродукції України, Німеччини та Франції, – фільм-колаж і погляд на війну через призму трьох поколінь жінок в сім’ї режисерки. Головні героїні стрічки – сама Черних, її мама та бабуся, яка досі залишається в окупованому росіянами Донецьку. Це ще й перший український фільм, який обрали для відкриття одного із найавторитетніших фестивалів документального кіно у світі – IDFA в Амстердамі.

Автори «Фотофобії» розповідають про 12-річного Нікі, який з родиною живе на станції харківського метро. Тут вони ховаються від війни. Саме тому для сім'ї Нікі денне світло – синонім смертельної небезпеки.

Світова прем’єра фільму відбулась на Венеціанському кінофестивалі, також картина претендувала на потрапляння в «оскарівську» номінацію «найкращий міжнародний фільм» від Словаччини, проте до коротких списків не потрапив.