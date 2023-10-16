«Фотофобія» стала найкращим документальним фільмом

У Варшаві завершився 39-й міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч два фільми, до створення яких причетна Україна, отримали відзнаки у різних конкурсних програмах.

Найкращим повнометражним документальним фільмом стала словацько-чесько-українська копродукція «Фотофобія». Режисери Іван Остроховській та Павол Пекарчик розповідають про 12-річного Нікі, який з родиною живе на станції харківського метро. Тут вони ховаються від війни. Саме тому для сім'ї Нікі денне світло – синонім смертельної небезпеки.

Світова прем’єра фільму відбулась на Венеціанському кінофестивалі, також картина претендує на потрапляння в «оскарівсську» номінацію «найкращий міжнародний фільм» від Словаччини.

У цьому ж конкурсі брав участь фільм «Залізні метелики» Романа Любого.

До складу журі цього конкурсу увійшли Анеля Астрід Габріель (Польща), Марко Шкоп (Словачина) та український режисер Олег Щербина.

Дебютний фільм Дениса Тарасова «БожеВільні» отримав спеціальну відзнаку у конкурсній програмі перших та других повнометражних робіт (Competition 1-2).

Фльм «БожеВільні» розповідає про каральну психіатрію в СРСР. Головний герой опиняється у лікарні через любов до західної рок-музики. У фільмі знімались Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Віктор Жданов та інші. Переміг у цьому конкурсі угорський фільм «Брак повітря» (Elfogy A Levegő) Каталін Молдовай. До складу журі увійшли Фелікс Фалк )Польща), Лінда Олте (Латвія) та Ран Лі (Китай).

У головному конкурсі взяв участь фільм Тараса Дроня «Дім за склом». У невеличкому містечку зникає безвісти молода дівчина прямо під час випускного вечора. Вікторія, мама дівчини, розпочинає пошуки, але як це зробити, щоб не заплямувати собі репутацію, коли є підозра, що дівчина займалась незаконним розповсюдженням наркотиків через інтернет? Головну роль у фільмі зіграла Ірина Веренич-Островська.

«Ще на етапі підготовки ми з оператором взяли звичайну камеру і шукали мову фільму. Довго, майже місяць. Ми шукали, що працює, а що ні, що допомагає, а що ні. Ми написали собі певні правила. Це дуже класно. змушує голову працювати, дає змогу розвиватись. У мене це тільки друге повнометражне кіно, але хочеться робити більше, складніше та цікавіше», – розповів Тарас Дронь ZAXID.NET.

У складі журі конкурсу був український письменник Юрій Андрухович. Також до складу журі увійшли Дорота Кедзержавська (Польща), Надежда Косева (Болгарія), Алехандро Торрес Кенеді (Мексика). Головний приз отримав фільм «Тіль Катіри» (La Sombra Del Catire, реж. Хорхе Ернандес Алдана, Венесуела-Мексика). 12 жовтня у Варшаві відбувся Український день, учасники якого обговорили поточний стан справ у кіноіндустрії в Україні

Варшавський міжнародний кінофестиваль було засновано у 1985 році. Сьогодні він є найбільшим кінофестивалем Східної Європи та проводиться у жовтні.