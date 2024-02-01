Оксана Забужко разом з колегами по журі визначатиме долю головних призів фестивалю

Берлінський кінофестиваль оголосив склад журі основного конкурсу. Його очолює нігерійська та американська актриса Лупіта Ніонго, володарка «Оскара» за фільм «12 років рабства». Також до складу журі увійшла українська письменниця Оксана Забужко.

Також визначатимуть долю основних фестивальних призів:

Бреді Корбе, актор та режисер, США, відомий, зокрема, за фільмами «Тринадцять» та «Кумедні ігри»;

Анн Хуей, акторка, продюсерка, режисерка та сценаристка, Гонконг, володарка «Срібного ведмедя» за роль у фільмі «Звичайні герої»;

Крістіан Петцольц, режисер, Німеччина, відомий завдяки фільмам «Транзит», «Барбара» тощо;

Альберт Серра, режисер, Іспанія («Смерть Людовика XIV», «Муки на островах»);

Жасмін Трінка, акторка, Італія («Будинок терпимості», «Фортуната»).

Журі вручає призи за найкращі: сценарій, акторську роботу (головна роль та роль другого плану), режисуру, а також приз журі. Гран прі та головну нагороду фестивалю – «Золотого ведмедя» за найкращий фільм.