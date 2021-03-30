Від отриманих травм двоє хлопчиків 6 та 7 років загинули на місці

У вівторок, 30 березня, у селі Росоша Липовецької територіальної громади на Вінниччині нетверезий 20-річний водій на автомобілі Skoda на смерть збив двох хлопчиків. Аварія сталася близько 13:00, інформує прес-служба обласної поліції.

Як розповіли у відомстві, водій автомобіля Skoda допустив наїзд на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих травм малолітні діти загинули на місці ДТП.

20-річний водій, в організмі якого виявлено 1,76 проміле алкоголю, затриманий в процесуальному порядку.

фото Нацполіції

«За попередньою інформацією слідства, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась. Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав», – повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі.