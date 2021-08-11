Водій Volkswagen Jetta під час руху перекинувся на дах у Львові

Залізничний районний суд Львова оштрафував водія Volkswagen Jetta Віталія Штибеля за нетверезу їзду. Під час руху на левандівському мості він перекинувся на дах.

Як повідомляв ZAXID.NET, близько 6:00 15 травня на перехресті вул. Городоцька – Сяйво автомобіль Volkswagen Jetta виїхав на бордюр і під час руху перекинувся на дах. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

З’ясувалося, що за кермом був 36-річний мешканець Червонограда з ознаками алкогольного сп’яніння. Однак від проходження перевірки на вміст алкоголю в крові він відмовився.

У суді Віталій Штибель свою провину визнав і пояснив, що того дня він повертався з Польщі до Львова. Він заперечив, що був п’яним за кермом і вважає, що після дощу дорога була слизька і саме тому він не впорався з керуванням автомобіля. Здати тест на вміст алкоголю він відмовився, оскільки не довіряє пристрою Drager.

Враховуючи докази, суддя Залізничного районного суду Наталія Румілова визнала водія винним у порушенні ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем під дією алкогольного чи наркотичного сп’яніння) та оштрафувала його на 17 тис. грн. Крім цього, Віталій Штибель має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.