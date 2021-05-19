На трасі Київ – Чоп у с. Козьова, що в Стрийському районі, внаслідок зіткнення автомобіля Renault Kangoo та фури загинули водій та пасажир легковика. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 18 травня, близько 23:45 у с. Козьова на дорозі Київ – Чоп.

«У с. Козьова (Сколівська ТГ) Стрийського району на автодорозі Київ – Чоп водій автомобіля Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з зустрічним вантажним автомобілем Scania з причепом. Унаслідок ДТП водій і пасажирка автомобіля Renault загинули на місці ДТП», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Загиблі – обоє 1978 року народження, мешканці Червонограда.

Вантажівкою керував мешканець с. Голики Славутського району Хмельницької області 1959 року народження. Обставини події встановлює поліція.