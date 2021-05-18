У ДТП загинув 54-річний водій ВАЗ-2105

У понеділок ввечері, 17 травня, на трасі Броди-Тернопіль поблизу селища Підкамінь 54-річний водій ВАЗ-2105 на швидкості з’їхав з траси та кілька разів перекинувся. Унаслідок отриманих травм водій загинув.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 21:00 на трасі Броди-Тернопіль між селом Паликорови та селищем Підкамінь Золочівського району.

54-річний водій автомобіля ВАЗ-2105, мешканець села Яблунівка Золочівського району, рухаючись у напрямку міста Броди, не впорався із керуванням, виїхав на праве узбіччя, після чого перекинувся. Унаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події.

Обставини аварії зараз встановлюють правоохоронці.