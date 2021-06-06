Рятувальники за допомогою гідравлічного розтискача деблокували водія

Увечері суботи, 5 червня, у Самборі, що на Львівщині, 35-річний водій в’їхав у стовп. Щоб витягнути чоловіка з машини, довелось викликати рятувальників.

ДТП трапилась на вул. Чорновола близько 17:50. Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, автомобіль Skoda Fabia зіткнувся з електропорою.

Як з’ясувалось на місці події, внаслідок ДТП 35-річного водія автомобіля затиснуло деформованими конструкціями машини. Рятувальники за допомогою гідравлічного розтискача деблокували потерпілого з автомобіля.

Травмованого водія медики госпіталізували у Самбірську районну лікарню.