36-річний військовий зі Львівщини загинув у ДТП на Хмельниччині
Чоловік з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом
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Вранці 23 квітня поблизу села Іванківці Хмельницького району сталася ДТП, в якій смертельні травми отримав 36-річний водій автомобіля Mitsubishi. Як повідомили у Червоноградській міській раді, загиблий – військовослужбовець Олександр Дейкало зі Львівщини.
За інформацією прес-служби поліції Хмельниччини, аварія на трасі Кам’янець – Подільський – Сатанів – Білогір’я сталася близько 8:50. 36-річний водій Mitsubishi з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Згодом у Червоноградській міській раді з’явилася інформація про те, що у ДТП на Хмельниччині загинув командир машини інженерно-дорожного взводу військової частини А2300 Олександр Дейкало.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й встановлюють усі обставини події.
Додамо, що заупокійна служба за військовослужбовцем відбудеться 24 квітня о 20:00 у церкві Воздвиження Чесного Хреста села Волсвин Львівської області, а чин похорону – 25 квітня.