У ДТП на Хмельниччині загинув 36-річний військовий зі Львівщини Олександр Дейкало

Вранці 23 квітня поблизу села Іванківці Хмельницького району сталася ДТП, в якій смертельні травми отримав 36-річний водій автомобіля Mitsubishi. Як повідомили у Червоноградській міській раді, загиблий – військовослужбовець Олександр Дейкало зі Львівщини.

За інформацією прес-служби поліції Хмельниччини, аварія на трасі Кам’янець – Подільський – Сатанів – Білогір’я сталася близько 8:50. 36-річний водій Mitsubishi з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Згодом у Червоноградській міській раді з’явилася інформація про те, що у ДТП на Хмельниччині загинув командир машини інженерно-дорожного взводу військової частини А2300 Олександр Дейкало.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й встановлюють усі обставини події.

Додамо, що заупокійна служба за військовослужбовцем відбудеться 24 квітня о 20:00 у церкві Воздвиження Чесного Хреста села Волсвин Львівської області, а чин похорону – 25 квітня.