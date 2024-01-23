Роберт Фіцо заявив, що у Києві немає війни

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, напередодні свого візиту до Ужгорода, заявив, що в Києві «абсолютно нормальне життя». Про це 23 січня повідомила «Європейська правда».

Під час спілкування з журналістами після засідання уряду Фіцо спитали, чому він зустрічатиметься з прем’єром України в Ужгороді, а не Києві. Журналіст пояснив, що в Києві прем’єр Словаччини міг би побачити наслідки війни на власні очі. На це Фіцо відповів: «А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся ... Там абсолютно нормальне життя … Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу ніякої різниці»", – додав він.

Ще один журналіст, згадавши попередню скандальну заяву Фіцо про те, що Україні «доведеться віддати частину своєї території Росії», спитав, «якою частиною Словаччини той би поступився Росії». На це Фіцо відповів, що «не розмовляє зі ЗМІ, співвласником яких є Джордж Сорос», після чого пішов з прес-конференції.

Заява прем’єра Словаччини про «абсолютно нормальне життя» пролунала того ж дня, коли Росія здійснила черговий ракетний обстріл України. У столиці, серед іншого, пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали.

Нагадаємо, лівоцентристська політична партія Роберта Фіцо перемогла на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня 2023 року. Партія Smer-SD відома своєю антиукраїнською позицією. Члени партії виступають з антиукраїнськими заявами та здійснюють нападки на західний світ.

Зокрема, сам Фіцо заявляв, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу. Роберт Фіцо також заявляв про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни.