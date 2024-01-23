Жахливі наслідки ракетного удару росіян по Харкову

Зранку у вівторок, 23 січня росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Про вибухи у Києві, Харкові, Павлограді повідомляють очевидці в соціальних мережах та місцева влада.

Станом на 08:45 МВС України повідомило, що в Україні через атаку 5 загиблих та щонайменше 40 постраждалих. По одній людині загинуло в Києві та Павлограді, ще троє – у Харкові.

Близько 02:00 було зафіксовано бортів Ту-95 з аеродрому «Оленья». Пізніше зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка (Калузька область). Біля 5:30 було підтверджено перші пуски крилатих ракет. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.

Ракети маневрували і змінювали напрямки свого руху по Україні. Судячи з повідомлень моніторингових пабліків, значна частина ракет летіла на захід України, однак згодом змінили напрямок руху на Київ.

Київ

Близько 7:00 мешканці Києва почули вибухи. Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Згодом стало відомо, що у Святошинському районі палає будівля.

Крім того, у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету, через що провели евакуацію людей.

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Ще за однією адресою у цьому районі горіла квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. У квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу.

У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Згодом він уточнив, про пʼятьох постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані.

Станом на 8:27 влада Києва повідомила про 9 людей, які постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Водночас за даними начальника КМВА Сергія Попка, також відомо про загиблу місцеву мешканку.

В «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено спортивний комплекс відомства. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС.

«Щодня на «Локомотиві» тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона... На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було», – йдеться у повідомленні.

О 9:30 Віталій Клично повідомив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені кілька будівель у різних районах, попередньо, 18 людей постраждали. Крім того, мер Києва не підтвердив інформацію про загибель жінки, хоч і уточнив, що одна з постраждалих у важкому стані в реанімації.

Харків

В деяких районах Харкова після російських ударів, попередньо балістикою, зникла електроенергія. За даними поліції, в передмісті Харкова було зафіксовано чотири влучання. Як розповіли у відомстві, унаслідок російського обстрілу у Харкові горить газопровід, поранені діти.

«Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі русня зруйнувала санаторну школу для хворих дітей, – розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвін.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію під’їзду багатоквартирного будинку. За його словами, зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з постраждалих частин Київського району немає світла, частково води.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Згодом в ОВА повідомили, що у Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинули 2 жінки. Вік однієї відомий – 59 років. Четверо людей госпіталізували до лікарні, серед них – десятирічну дівчинку.

О 9:34 Ігор Терехов уточнив, що внаслідок ранкового удару по Харкову відомо про 38 поранених та двох загиблих.

Павлоград

Також відомо, що під ударами була Дніпропетровська область, однак певний час подробиць щодо руйнувань та постраждалих звідти не надходило. Згодом голова дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян по Павлограду, є загиблі. Також повідомляється про постраждалих.

Через деякий час влада уточнила, що внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка. Їй було 43 роки.

В ОВА розповіли, що через влучання у Павлограді пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, гімназія та музична школа. Також є пошкодження у приватному секторі через падіння уламків.

Шостка

Російські військові під час масованої атаки по Україні 23 січня завдали ударів по Шостці Сумської області. Під обстріл потрапила критична інфраструктура міста.

«Сьогодні, 23 січня о 7:05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки», – повідомили в Сумській ОВА.

За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби.

«Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – додали в адміністрації.

На російський обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Голова держави опублікував фото рятувальної операції після чергової російської атаки проти українських міст і людей.

«Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. Мої співчуття всім рідним і близьким», – написав голова держави у Telegram.

Президент також подякував захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб за їхню роботу у складний час.

На ракетний обстріл України відреагували в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, яке активізувало свою авіацію. У ранковій заяві вказано, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України.

«Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни», – наголосили в командуванні.