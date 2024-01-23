Російська армія зранку у вівторок, 23 січня, завдала комбінованого ракетного удару по українських містах. Ворог випустив крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, загалом 41 одиниця, з яких сили ППО України збила 21, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, більшість випущених росіянами ракет мала балістичну траєкторію. Для терору проти українців росіяни використали:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківської області;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківської та Сумської областей;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область, РФ).

За словами головнокомандувача ЗСУ, у результаті бойової роботи сили та Повітряними Силами ЗСУ, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Залужний також наголосив, шо не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Україні є пошкодження в Києві, Харкові, Павлограді. Щонайменше 5 людей загинули, близько 70 постраждали.