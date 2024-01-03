Протести у Медиці призупинили перед Різдвом, очікуючи гарантій уряду

У четвер, 4 січня, фермери з організації «Підкарпатське ошукане село» відновлять блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» на кордоні з Україною. Фермери припинили акцію напередодні Різдва, очікуючи листа з державними гарантіями щодо виконання їхніх основних вимог.

«Ми не отримали письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані,тому ми продовжуємо акцію протесту», – заявив лідер організації Роман Кондрув у коментарі PAP, зазначивши, що йдеться про письмові гарантії від прем’єр-міністра.

Фермери розпочали протест 23 листопада, а через місяць, напередодні Різдва, призупинили його. Тоді міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський запевнив, що вимоги протестувальників будуть виконані.

Протестувальники вимагають субсидій на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів та скасування підвищення сільськогосподарського податку. Крім того, хочуть урегулювати умови ввезення харчових продуктів з України.

Роман Кондрув запевнив, що письмових запевнень організація не отримала, тому 4 січня о 8:00 ранку планує відновити протести та блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».

За словами лідера організації, цього разу протест буде у посиленій формі – пропускатимуть лише одну вантажівку на годину. Легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою, військовою технікою та продукцією, що швидко псується, обіцяють пропускати безперешкодно.