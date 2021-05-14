Володимир Путін після поміщення Віктора Медведчука під домашній арешт назвав події в Україні «зачисткою політичного поля»

Росія буде вимушена реагувати на дії влади України, спрямовані на зачистку політичного простору країни від сил, зацікавлених у співпраці з Росією. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на наступний день після того, як Печерський суд помістив під домашній арешт його кума Віктора Медведчука.

«Це, безумовно, питання, яке має завжди бути в полі нашої уваги, і ми своєчасно належним чином, зважаючи на всі загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати», – сказав Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ у п’ятницю, 14 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він вважає, що в Україні нині «відбувається абсолютно очевидно зачистка політичного поля». При цьому він заявив, що реакції на подібні дії з боку країн Заходу немає.

«Закриваються загальнонаціональні ЗМІ – і нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, підтримують рішення подібного роду. З політичних мотивів вибірково комусь у провину ставлять роботу з Росією у сфері економіки, хоча багато хто, зокрема й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років у Росії, і, до речі, в Криму також, і нічого – це вважається нормою», – додав Путін.

Він також вважає, що в Україні ухвалюються «рішення явно політичні та вибіркові, спрямовані лише на одне – зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на південному сході України, на Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією».

Нагадаємо, українські правоохоронні органи підозрюють народного депутата України, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Віктора Медведчука у державній зраді, замаху на розграбування національних цінностей Криму та у порушенні звичаїв війни. Попри те, що прокурори просили суд взяти Медведчука на час досудовогорозслідування під варту з правом вийти під заставу у понад 300 млн грн, суд вирішив помістити політика під цілодобовий домашній арешт. Також на нього одягли електронний браслет.