Проросійського політика Віктора Медведчука підозрюють державній зраді, шпигунстві та розкраданні державних надр

На нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, якого обвинуваючуть в держзраді, шпигунстві та замаху на розкрадання державних надр, одягли електронний браслет. Про це повідомив представник Офісу генпрокурора в коментарі інформагентству «Українські новини» в п’ятницю, 14 травня.

«Браслет одягли. Прокурор був присутній при одяганні електронного засобу контролю», – повідомили в ОГП журналістам.

На Медведчука одягли браслет пізно ввечері 13 травня в будівлі поліції Києва ­– після судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Депутат не може відлучатися з дому та повинен весь час носити засіб контролю.

В чому підозрюють Віктора Медведчука

11 травня Офіс генпрокурора повідомив народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підозри в державній зраді і порушенні звичаїв війни, що виражалося у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. Мова йде про передачу РФ документів про розробку нафтового родовища «Глибока».

У двох інших епізодах йдеться про передачу Росії інформації про розташування секретного військового підрозділу Збройних сил України та участь Медведчука і Козака у проекті «Промінь» щодо вербування громадян України на користь Росії і формування мережі лояльних агентів впливу на користь сусідньої держави.

13 травня суд відправив політика під цілодобовий домашній арешт на два місяці –до 9 липня. Обвинувачення ж просило його взяти під варту з альтернативою застави у 300 млн грн.