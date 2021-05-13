Суд відмовив прокуратурі у взятті Медведчука під варту, однак відправив його під домашній арешт

У засіданні Печерського суду з обрання запобіжного заходу захист народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука представив відповіді на адвокатський запит до російського ООО «Новые проекты», який було направлено ще 7 травня, тобто за чотири дні до офіційного повідомлення Медведчуку про підозру. Про це пише «Судовий репортер».

Як повідомляється, у своїй відповіді компанія повідомила, що ні Медведчук, ні його дружина Оксана Марченко не володіють корпоративними правами підприємства. Аналогічно відповіло і акціонерне товариство АО «Главнефтесервис», яке є засновником ООО «Новые проекты».

Також там підтвердили, що мають ліцензію на розвідку і видобуток у родовищі «Глибока», але запевнили, що нафту і газ не видобувають і раніше не видобували.

Водночас прокурор заперечив проти долучення цих відповідей, оскільки судячи з того, що запит було направлено ще 7 травня, тоді як підозру Медведчуку було повідомлено 11 травня. А це може вказувати про обізнаність політика про хід його кримінальної справи.

Прокурор був проти долучення відповіді на адвокатський запит, оскільки вважає, що вона отримана із порушенням процедури і не може бути доказом.

«Сторона захисту на момент надсилання запиту 7 травня не була учасником вказаного процесу… І не залучалася в порядку КПК до одержання міжнародної правової допомоги. Розглядати інформацію як доказ у кримінальному провадженні сторона обвинувачення вважає недоцільним… Відповідь з країни-агресора прийшла 11 травня, через чотири дні після направлення адвокатського запиту. Це зайвий раз підтверджує, що пан Медведчук… може достеменно володіти процесом… станом на 7 травня до нього жодні кримінальні процесуальні заходи не застосовувались», – пояснював прокурор.

Своєю чергою, адвокат Дмитро Лойфман відповів, що адвокатський запит робився на підставі журналістського розслідування програми «Схеми».

«Правила КПК стосуються у першу чергу прокурора. Прокурор вважає, що він може оглядати російські сайти, оформляти це протоколом огляду і долучати до матеріалів, говорити, який це доказ. А офіційно запит направити сторона захисту не може», – обурився Лойфман.

Як інформував ZAXID.NET, 11 травня Офіс генпрокурора повідомив народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підозри в державній зраді і порушенні звичаїв війни, що виражалося у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. Мова про передачу РФ документів про розробку нафтового родовища «Глибока».

У двох інших епізодах йдеться про передачу Росії інформації про розташування секретного військового підрозділу Збройних сил України та участь Медведчука і Козака у проекті «Промінь» щодо вербування громадян України на користь Росії і формування мережі лояльних агентів впливу на користь сусідньої держави.

Сьогодні суд відправив політика Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт на два місяці.