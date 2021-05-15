Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає можливість обміну Віктора Медведчука, у разі його засудження, на українських політв'язнів в РФ. Про це Олексій Данілов заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

Данілов ствердно відповів на запитання чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких тримають в російських тюрмах. Водночас він наголосив, що таке рішення може прийняти лише президент.

«Це рішення приймає Президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо», – сказав Данілов.

До слова, ще у 2018 році ідею подібного обміну пропонував міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука та його соратника Козака. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку й Козаку підозри у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни.

13 травня Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, а Козак нібито перебуває на лікуванні у Білорусі.Генпрокурорка вже заявила, що прокурори будуть оскаржувати домашній арешт депутату.

Сам же Медведчук вважає справу проти нього «політичними репресіями й незаконними кримінальними переслідуваннями». Але, за його словами, переховуватися від слідства не планує.