Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки України

Затриманий СБУ лідер партії «Опозиційна платформи-За життя» нардеп Віктор Медведчук звернувся до президентів України та Росії з проханням обміняти його на заблокованих у Маріуполі військових та цивільних. Раніше з пропозицією обміняти Віктора Медведчука на українських полонених у Росії виступав Володимир Зеленський.

Відеозвернення нардепа у понеділок, 18 квітня, оприлюднила Служба безпеки України. Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Владіміра Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

«Я хочу звернутися до президента РФ Владіміра Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя і мешканців, які перебувають там не мають змоги безпечно вийти через гуманітарні коридори», – сказав Віктор Медведчук.

67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді, замаху на розграбування національних ресурсів Криму та схилянні керівництва України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР».

Із 13 травня 2021 року він перебував під домашнім арештом. Однак 26 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, а його адвокатка Лариса Чредніченко заявила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

12 квітня СБУ затримала його під час спроби незаконно виїхати з України у Росію через територію Придністровʼя. Пізніше Личаківський районний суд арештував усе майно нардепа, а самого Медведчука відправив​ під варту без права внесення застави.

Після затримання Медведчука Володимир Зеленський запропонував обміняти нардепа на полонених українців.