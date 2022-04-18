Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пропозицію обміну Медведчука

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія. Про це він сказав у понеділок, 18 квітня, в ефірі національного телемарафону, повідомила «Українська правда». в ефірі телемарафону

«Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули. Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент», – сказав радник голови Офісу президента.

Водночас Подоляк має надію, «що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з погляду гуманістичного підходу».

«Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?» – додав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя», проросійський політик Віктор Медведчук, якого СБУ затримала під час спроби втекти за кордон, у понеділок звернувся до президента України Володимира Зеленського і свого кума, президента РФ Владіміра Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Наразі Медведчук перебуває під вартою без права на внесення застави.