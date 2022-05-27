Техніку та інше майно компанії «Медіахолдинг Новини», яка займалась виробництвом контенту для телеканалів «Перший незалежний» і «Ukrlive», конфіскували «для потреб військової адміністрації». Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на джерела, близькі до керівництва компанії.

На підставі чого конфіскувала це майно, на разі не відомо. Видання зазначає, що працівникам компанії досі винні зарплатню за січень і лютий.

«Ці гроші їм нібито обіцяють виплатити», – повідомляє джерело.

«Детектор медіа» нагадує, що початку повномасштабного вторгнення російської армії ютуб-канали Ukrlive і «Перший незалежний» почали транслювати спільний ефір, у якому їхні проросійські спікери висловлювались за капітуляцію і поступки Росії. 2 березня канали видалили свій архів та почали крутити в ефірі патріотичне відео, а згодом і самі ютуб-канали були видалені.

28 грудня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на компанії, яким належать медіа-ресурси — «Перший незалежний» та «UkrLive». Їм заблоковано активи, анульовано або зупинено ліцензії, заборонено користуватись радіочастотним ресурсом, обмежено надання телекомунікаційних послуг та інше.

Формальним власником компанії є народний депутат Нестор Шуфрич, який був членом фракції «Опозиційна платформа – За життя» до її ліквідації. Однак телеканали Ukrlive і Перший незалежний вважали близькими до Віктора Медведчука, який не заперечував щодо такого формулювання.