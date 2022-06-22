Віктор Медведчук перебуватиме під арештом щонайменше до 9 серпня

Личаківський районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу голові політради партії «Опозиційна платформи-За життя» і народному депутату Віктору Медведчуку, якого під час спроби втекти з України затримала СБУ. Відповідна ухвала суду була прийнята ще 9 червня, однак оприлюднили її лише після відкриття судового реєстру.

Слідчий суддя Личаківського районного суду Сергій Гирич задовольнив клопотання прокурора, який просив продовжити термін тримання під вартою Віктора Медведчука до 9 серпня, оскільки слідство над ним вимагає більше часу. Адвокати нардепа оскаржують цю ухвалу в апеляційному суді.

Водночас, Личаківський районний суд починає розгляд справи Віктора Медведчука. Як повідомляє DW із посиланням на суддю-спікера Григорія Жовніра, 23 червня відбудеться підготовче засідання.

67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Крім цього, слідство звинувачує Віктора Медведчука у схилянні керівництва України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій.

Із 13 травня 2021 року він перебував під домашнім арештом, а 10 січня 2022 року Печерський районний суд Києва продовжив термін домашнього арешту. Однак 26 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук з-під домашнього арешту втік.

2 березня Віктора Медведчука оголосили у міжнародний розшук, а 12 квітня СБУ затримала його під час спроби незаконно виїхати з України у Росію через територію Придністровʼя. 13 квітня Личаківський районний суд арештував усе майно нардепа, а 16 квітня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.