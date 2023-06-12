Конфісковані авто належали підприємству родичів Медведчука та Козака

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Загалом передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Сумарну вартість транспортних засобів оцінюють в 1,1 млн доларів США.

Конфісковані і вже передані авто належали підприємству родичів Медведчука та Козака. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області [йдеться про компанію Тараса Козака ТОВ «Керамбуд»].

За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Нагадаємо, Віктор Медведчук перебуває в Росії. Раніше його, підозрюваного в державній зраді, обміняли на українських військовополонених. Там він створив політичний рух «Другая Украина», до якого долучаються українські колаборанти та держзрадники. В Україні майно Медведчука і його дружини Оксани Марченко арештували в межах кримінального провадження.