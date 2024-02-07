Фірма Тараса Козака орендувала ділянку з довгобудом на вул. Городоцькій, 290

Львівська міськрада через суд розірвала договір оренди ділянки на околиці Львова із ТзОВ «Капітал Плаза», яке належить родині зрадника України Тараса Козака. Також мерія відсудила понад 1 млн грн заборгованої орендної плати.

«Юристи департаменту містобудування відсудили всю заборгованість, а ЛМР розірвала в суді договір оренди з ТзОВ «Капітал Плаза», яка належить родині зрадника України Тараса Козака. За місяць до повномасштабного вторгнення це підприємство припинило сплачувати кошти за оренду комунальної землі, заборгувавши громаді понад 1 млн гривень», – повідомив 7 лютого заступник мера Львова Любомир Зубач.

Йдеться про оренду комунальної землі на вулиці Городоцькій, 290. За цією адресою розташований недобудований інженерно-лабораторний корпус, який планували перетворити на великий офісний центр. Ця будівля спочатку перебувала у власності ТОВ «Керамбуд». Згодом право власності переоформили на ТОВ «Капітал Плаза», яку й заснував сам «Керамбуд».

Ділянка площею 0,62 га була в оренді ТзОВ «Капітал Плаза» як землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Любомир Зубач зауважив, що до 2022 року гроші за оренду справно платили. Проте за місяць до повномасштабного вторгнення з'явилася перша заборгованість. Тоді юристи відділу правового забезпечення департаменту містобудування через суд стягнули перший борг на понад 530 тис. грн. Згодом з'ясувалося, що підприємство і надалі не сплачує кошти за користування комунальною землею. Тож юристи вже вдруге через суд повернули міській громаді заборговані кошти, а саме понад 583 тисячі гривень.

«У суму включили не лише борг за оренду, а й інфляційне збільшення – 3% річних та пеню. Таким чином загальна сума повернутого у бюджет громади боргу – понад 1 млн 100 тис. грн», – додав заступник мера.

Оскільки орендар систематично порушував умови договору оренди землі, його розірвали. В обох випадках ані власники «Капітал Плаза», ані його представники до суду не зʼявлялись.

Співвласницею будівельної фірми «Капітал Плаза» є 74-річна мама Тараса Козака Софія Козак, а засновником – товариство «Керамбуд», яке пов'язують із російським бізнесом. Серед бенефіціарів останнього є Сергій Медведчук, брат зрадника України Віктора Медведчука, та брат Тараса Козака – Богдан Козак. За рік до повномасштабного вторгнення сам Тарас Козак виїхав з України. Згодом його оголосили у міжнародний розшук та звинуватили у державній зраді. У січні минулого року президент позбавив громадянства України Тараса Козака і Віктора Медведчука.