Роман Козак очолював санаторій «Шкло» із 2009 до 2019 року

Батько підсанкційного екс-нардепа Тараса Козака Роман Козак відсудив у ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр “Шкло”» 7,4 млн грн боргу за безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. З 2009 до 2019 року Роман Козак очолював це державне підприємство. Про це повідомив сайт «Твоє місто».

Як вказано в матеріалах справи, Роман Козак очолював ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр “Шкло”» із березня 2009 року до кінця грудня 2019 року. 1 червня 2009 року Роман Козак надав ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр “Шкло”» 7,5 млн грн [986,8 тис. доларів США за актуальним тоді курсом НБУ] безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. За умовами договору, цю допомогу йому мали б повернути до 15 жовтня 2018 року. Однак станом на 2021 рік ці гроші держпідприємство не повернуло, а заборгованість становила 7,4 млн грн, тож його адвокат звернувся до суду.

Своєю чергою, чинний директор санаторію «Шкло» Олександр Холодний подав зустрічний позов, у якому просив визнати угоду про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги нечинною, адже підстав для надання такої допомоги тоді не було, а Роман Козак, будучи виконувачем обов’язків директора санаторію, уклавши відповідний договір, перевищив повноваження. Крім того, він стверджує, що не існує доказів надання такої допомоги, а частина коштів надійшла на рахунки санаторію лише в 2011 році.

У суді інтереси Романа Козака захищав адвокат Василь Медвідь, який раніше неодноразово захищав інтереси компаній із орбіти Тараса Козака та Віктора Медведчука. Сам же екс-директор держпідприємства на судові засідання не з’явився. Суд встановив, що Роман Козак як директор санаторію законно уклав договір із самим з собою про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги й ця угода була виправданою, оскільки на той час підприємство перебувало в «критичному фінансовому та матеріальному стані».

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського районного суду Юрій Колтун позов Романа Козака задовольнив та зобов’язав ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр “Шкло”» виплатити йому 7,4 млн грн боргу та ще 11,4 тис. грн судового збору. Водночас у задоволенні зустрічного позову санаторію суд відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що про батька Тараса Козака загалом відомо небагато. Він має спільний бізнес із дружиною Софією Козак – кафе «Зустріч» на вул. Хмельницького у Львові.