Власники намагалися приховати від контролюючих органів частину майна підприємства «Бетонбуд»

За клопотанням ДБР суд арештував та передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію майна, що належало Сергію Медведчуку та Богданові Козаку – братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака. Загальна вартість арештованого майна – 16 млн грн.

Як розповіли у четвер, 26 вересня, у теруправлінні ДБР у Львові, йдеться про майно підприємства «Бетонбуд», яке його власники Сергій Медведчук та Богдан Козак намагалися приховали від фіскальних органів.

«Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн», – повідомили в ДБР.

Нагадаємо, у червні цього року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, вони використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України.

Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) на понад 75 млн грн. Потім за матеріалами СБУ та ДБР відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн. Тоді під арешт потрапило ТОВ «Керамбуд», вартістю понад 5 млн доларів, а також квартири, будинки та земельні ділянки.

Окрім того, влітку цього року арештовано та передано у власність держави корпоративні права та майно ще чотирьох підприємств, кінцевими власниками якого є Медведчук та Козак вартістю майже 400 млн грн (ТОВ «Трансмонолітавто», ТОВ «Бетонбуд», ТОВ «Капітал Плаза», 50% корпоративних прав ТОВ «Галицьке перехрестя»).

ДБР також просить повідомляти про інші приховані активи Медведчука і Козака або ж дані про вчинені ними злочини на «гарячу лінію» за номером 0 800 350 356.