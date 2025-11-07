Маєток, оцінений в майже 500 млн грн, розташований в Закарпатті

4 листопада Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління ТОВ «АВГМ-ГРУП» комплекс «Ведмежа діброва» на Закарпатті, що належав Віктору Медведчуку.

Як повідомляв ZAXID.NET, за користування маєтком, який оцінили в 493 млн грн, київська компанія щомісячно сплачуватиме 258 тис. грн гарантійного внеску або ж 72,5% від прибутку від управління, якщо він перевищуватиме цю суму.

Що відомо про фірму-управителя

Основна діяльність фірми «АВГМ-Груп», статутний капітал якої становить лише 25 тис. грн, – оптова торгівля відходами й брухтом, проте серед кодів економічної діяльності також значиться надання в оренду власного чи орендованого майна. Водночас у 2024 році фірма, за даними сервісу YouControl, імпортувала з Польщі безпілотників на суму до 7 млн грн.

Власником ТОВ «АВГМ-ГРУП», за даними YouControl, є Михайло Остриков. Запис про це з’явився у відповідних реєстрах в березні 2025 року. Засновником компанії зазначений Назар Бубук, який також є головним бухгалтером фірми, а тимчасовим виконувачем директора є Валентин Остріков, ймовірно, батько власника. Від його імені підписаний договір управління з АРМА.

До слова, ТОВ «АВГМ-Груп» має ще один договір з АРМА – на управління складськими і нежитловими приміщеннями в селі Діброва Фастівського району Київської області. За цим договором, підписаним в липні 2025 року, фірма сплачує в бюджет за користування активами, що оцінені в майже 10 млн грн, 64 тис. грн в місяць.

Додамо, що і у випадку зі складами, і у випадку з маєтком Віктора Медведчука очікувана оплата становила 300 тис. грн, хоча різниця в оцінці активів – у майже 50 разів. Під час торгів сума щомісячного гарантійного платежу була знижена.

Кримінальні справи

Назар Бубук також є співвласником ТОВ «Роботікс Солюшенс», що займається виробництвом і продажем дронів і засноване два роки тому. Його партнерка – Ілона Груба.

ТОВ «АВГМ-ГРУП» і ТОВ «Роботікс Солюшенс» фігурують у справі про привласнення грошей на дрони, виділених за програмою «Захисник Києва», про що свідчить низка судових ухвал про арешт речових доказів у справі.

Справою займаються спеціалізована прокуратура у сферах оборони Центрального регіону та Бюро економічної безпеки. Загалом у ній фігурують з десяток фірм і чиновники КМДА.

Ідеться про те, що виділені в межах програми в 2023-24 роках 615 млн грн, що мали йти на потреби 112-ї бригади територіальної оборони, частково виводились в готівку і ділились між учасниками. Тобто слідство вважає, що дрони та інше обладнання продавали за завищеними цінами.

Що відомо про власника компанії

Нагадаємо, що 44-річний Михайло Остриков з’явився у записах про компанію на початку 2025 року. До того вона належала Назару Бубуку. У відкритих джерелах немає інформації про те, чим займався Михайло Остриков минулі п’ять років. Проте відомо, що з 2014 року він служив розвідником в тодішній зоні АТО, а до того, за його власними словами, працював в структурах «Укроборонпрому».

Михайло Остриков (ліворуч) під час служби в армії (фото Україна молода)

Після повернення зі служби він намагався займатися бізнесом, проте невдало. У 2015 році з колегою створив раду ветеранів АТО Дніпровського району Києва. Згодом став працювати в громадській раді при Міністерстві соціальної політики, очолював там комітет з питань АТО, врешті – став радником міністра соціальної політики Андрія Реви, а потому – заступником директора департаменту у справах ветеранів Мінсоцполітики.

Михайло Остриков під час роботи в Мінсоцполітики (фото сайту Порадниця)

У Мінсоцполітики Михайло Остриков пропрацював до вересня 2019 року, згідно з реєстром декларацій НАЗК.

У березні 2020 року він подав декларацію як начальник управління економічної безпеки СБУ. У документі він вказав, що проживає в Києві в квартирі дружини, хоча ще в 2019 році пара судилася за аліменти на трьох дітей.

Також Михайло Остриков задекларував дві корисні моделі і винахід, 370 тис. грн готівки і 74 тис. грн зарплати в СБУ. Після цього декларацій Михайла Острикова в реєстрі немає.

Щодо засновника ТОВ «АВГМ-Груп» Назара Бубука, то у відкритих джерелах інформації про нього, окрім підприємництва, немає.

Відомо також, що Назар Бубук, Михайло Остриков та Віра Острикова ще з 2003 року є співвласниками фірми «Таурус-М», що займається ремонтом авто. За даними сервісу YouControl, Назар Бубук зареєстрований в квартирі, що належить Вірі Остриковій.