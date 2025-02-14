Волинянку затримали під час спроти переправити через кордон 22-річну дівчину

Поліція Київщини викрила жительку Волині, що вербувала молодих жінок і продавала їх у сексуальне рабство за кордоном. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили в пресслужбі поліції в п’ятницю, 14 лютого.

Як з’ясували слідчі, волинянка разом зі спільниками вербувала українок віком від 18 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном. Для цього вона створила групу в месенджері, де пропонувала жінкам високооплачувану роботу за кордоном, зокрема в Сінгапурі, Австралії, Дубаї, Албанії, Італії та Швеції.

Поліцейські затримали зловмисницю та завадили їй переправити через державний кордон 22-річну дівчину.

Затриманій повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Триває досудове розслідування.