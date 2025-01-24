Луцький міськрайонний суд виніс вирок Володимиру Плотичку за сутенерство. Чоловік шукав соціально незахищених жінок і пропонував їм заробітки у Німеччині. Під час особистої зустрічі обвинувачений пояснював, що робота буде повʼязана з наданням сексуальних послуг. Троє волинянок погодились на пропозицію, проте виїхати за кордон не встигли – їх затримали на пункті пропуску. За скоєне сутенер отримав пʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 22 січня, у квітні 2019 року Володимир Плотичко познайомився у соцмережі з дівчиною, якій запропонував допомогти знайти високооплачувану роботу у сфері надання послуг у Німеччині. Чоловік наголосив, що для обговорення деталей їм необхідно особисто зустрітися в Луцьку. Також він попросив співрозмовницю привести з собою ще кількох дівчат.

За даними слідства, під час розмови обвинувачений завербував трьох волинянок, серед яких була неповнолітня – він пообіцяв їм високі заробітки, вигідні умови праці та проживання, оформлення документів для виїзду за кордон. Натомість жінки мали надавати інтимні послуги, а половину заробітку віддавати власнику притону.

15 червня 2019 року троє жінок намагалися виїхати до міста Гамбург через автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська», проте їх затримали правоохоронці.

Суддя Андрій Сівчук визнав Володимира Плотичка винним за ч.2 ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб) й призначив пʼять років тюрми. Крім того, обвинувачений має сплатити по 10 тис. грн кожній з потерпілих. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.