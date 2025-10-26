Злодії отримали доступ до будівлі, скориставшись підйомником на березі Сени

У суботу ввечері, 25 жовтня, у Франції затримали двох зловмисників, які здійснили пограбування всесвітньо відомого паризького музею Лувр. Однак викрадених коштовностей досі не знайшли. Про це повідомила газета Le Figaro.

Одного зі злочинців затримали в аеропорту Руассі, коли він збирався сісти на рейс до Алжиру. Оперцію з його арешту провела бригада по боротьбі з бандитизмом 25 жовтня близько 22:00 за місцевим часом. Другий злочинець був затриманий судовою поліцією Парижа в Сен-Дені.

Проте станом на 26 жовтня вісім коштовностей французької королівської родини, вартістю 88 млн євро, так і не знайшли.

Правоохоронці стверджують, що у галереї Наполеона злочинці залишили багато доказів, серед яких понад 150 зразків ДНК, відбитків пальців та інших слідів.

Прокурорка Парижу Лора Беккуа висловила жаль з приводу того, що інформація про затримання підозрюваних надто швидко з’явилась у ЗМІ. За її словами, це може нашкодити розслідуванню справи. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс наголосив, що розслідування буде тривати з дотриманням таємниці слідства під керівництвом міжрегіональної спеціалізованої прокуратури Парижа.

Affaire du #Louvre: j’adresse mes plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche comme je le leur ai demandé et qui ont toujours eu toute ma confiance. Les investigations doivent se poursuivre en respectant le secret de l'enquête sous l'autorité de la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 26, 2025

Зауважимо, що через п'ять днів після пограбування частину цінної колекції ювелірних виробів Лувру передали до державного банку Франції. Перевезення пройшло в п'ятницю, 24 жовтня. Коштовності розмістили у головному сховищі на глибині 26 м. Саме там уже кілька років зберігаються нотатки Леонардо да Вінчі, вартість яких оцінюється більш ніж у 600 млн євро.

Нагадаємо, пограбування відбулося 19 жовтня. Згідно з попередніми висновками, злодії отримали доступ до будівлі, скориставшись підйомником на березі Сени, де тривали будівельні роботи. З галереї Аполлона вони викрали намисто й сережку із сапфірової парюри королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії, діадему, смарагдове намисто та пару сережок з парюри Марії-Луїзи, велику брошку у вигляді банта з корсажа імператриці Євгенії. Однак корону імператриці Євгенії зловмисники викинули під час втечі.