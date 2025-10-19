Пограбування сталося під час відкриття Лувру

У неділю, 19 жовтня, сталося пограбування в одному із найвідоміших у світі музеї в центрі Парижа. Лувр зачинили для відвідувачів, наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та підраховують збитки. Про це повідомила французька міністерка культури Рашида Даті.

Відомо, що пограбування сталося під час відкриття Лувру між 09:30 і 09:40 за місцевим часом.

«Сьогодні вранці на відкритті Лувру сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає», – розповіла міністерка.

Французька газета Le Parisien зазначила, що злодії отримали доступ до будівлі на березі Сени, де тривають будівельні роботи. Вантажним ліфтом вони потрапили до кімнати в галереї Аполлона. Розбивши вікна, двоє чоловіків проникли до будівлі, а третій залишився зовні.

Зловмисники викрали дев'ять експонатів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці, серед яких намисто, брошка та тіара. Їм вдалося втекти на мотоциклах.

Галерея Аполлона – це велика та культова зала Луврського палацу, розташована на першому поверсі крила. З 1887 року там зберігають колекцію музейних коштовностей французької корони.

Журналісти додають, що пограбування Лувру стало продовженням серії крадіжок у французьких музеях. Зокрема, у ніч на 4 вересня з Національного музею Адрієна-Дюбуше в Ліможі викрали дві китайські тарелі вартістю понад 6 млн євро, а також вазу. Національний музей природничої історії в Парижі оголосив про крадіжку золотих самородків в ніч на 16 вересня. Загальна вартість вкрадених предметів склала близько 600 тис. євро.

Нагадаємо, наприкінці січня президент Франції Емманюель Макрон під час представлення проєкту відновлення Лувру «Новий ренесанс» заявив, що відому картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» перенесуть з Лувру в окреме приміщення. Причиною є поганий стан будівлі музею, який приймає велику кількість відвідувачів.