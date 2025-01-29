Туристи, які намагаються сфотографувати картину «Мона Ліза» з Луврі

Президент Франції Емманюель Макрон під час представлення проєкту відновлення Лувру «Новий ренесанс» заявив, що відому картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» перенесуть з Лувру в окреме приміщення. Причиною є поганий стан будівлі музею, який приймає велику кількість відвідувачів. Макрон на пресконференції 28 січня розповів, що у приміщенні, де розмістять Мону Лізу, продаватимуть окремі квитки, передає The Guardian.

Зазначимо, що французька влада запустила проєкт з відновлення Лувру після заяви директорки музею Лоранс де Кар. Вона повідомляла про поганий стан будівлі через підтоплення та перепади температури. Це загрожує належному збереженню експонатів.

Лоранс де Кар також звернула увагу влади на велику кількість відвідувачів. Директорка запропонувала розмістити картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» в окремій кімнаті, адже найбільшою є черга на перегляд саме цього полотна.

За словами Макрона, приміщення, в якому зберігатиметься картина, буде розташоване неподалік музею. Президент вважає, що «Джоконда» давно заслуговує на окремий виставковий простір. Також він запропонував з 2026 року збільшити ціни на вхідні квитки для відвідувачів з країн за межами Європейського Союзу.

Саму будівлю Лувру розширюватимуть та реставруватимуть. Нові зали мають бути побудовані так, аби музей зміг приймати не менш як 12 мільйонів відвідувачів на рік. Під час масштабної реконструкції планують збудувати ще один парадний вхід до будівлі з боку річки Сена. Це забезпечить комфортний доступ до музею парижанам та туристам.

Завершити реставрацію Лувру планують у 2031 році. Однак до цього часу музей продовжить працювати та приймати відвідувачів.

Додамо, що у 2024 році до Лувру завітало 8,7 мільйона людей (80% з яких були іноземцями). Зараз «Джоконда» експонується у найбільшій залі музею разом з роботами венеціанських майстрів XVI століття. Остання велика реконструкція Лувру відбулася у 1980-х роках. Тоді китайсько-американський архітектор Бей Юймін спроєктував знамениту скляну піраміду. Вона розрахована на 4 мільйони відвідувачів щороку, але сьогодні Лувр приймає удвічі більше туристів.