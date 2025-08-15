Триповерхову віллу збережуть, а навколо збудують додаткові приміщення зі скляними фасадами

Триповерхову віллу на Кривчицькій дорозі перебудують під медичний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 15 серпня.

Йдеться про будинок на вул. Кривчицька дорога, 6, що розташований на розі з вул. Низова. Вілла не є памʼяткою архітектури. Тут планують добудувати нові приміщення та інтегрувати віллу в оновлений проєкт. Під будівлею облаштують підземний паркінг, а на даху прибудов – озеленені тераси.

Візуалізація забудовника

Під час засідання містобудівної ради 3 липня архітектор Микола Шеремета розповів, що в розбудованій віллі облаштують клініку Genesis, яка працює в сусідньому будинку та потребує розширення.

Замовниками будівництва є власниця клініки Genesis Людмила Согор, яка є власницею Ходорівського мʼясокомбінату. Її бізнес-партнером і ще одним замовником будівництва є Богдан Різник.