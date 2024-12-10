У таких наборах немає консерв, а страви підігріваються без вогню

Державне підприємство Міністерства оборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) підписало наприкінці листопада договір із ТОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» на постачання посилених добових польових наборів продуктів для ЗСУ. Сума договору – 30,53 млн грн. Договір опублікований в системі електронних закупівель Prozorro.

ДОТ провів аукціон на шість лотів – усього 333 340 наборів на суму 140,92 млн грн. Переможців визначили за п’ятьма лотами. ТОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» змагався лише за один лот і переміг, запропонувавши нижчу ціну за конкурентів – ТзОВ «Гранд консалт» і ТОВ «Партнер Юкрейн».

До 25 грудня 2024 року «Ходорівський м’ясокомбінат» має привезти військовим 66668 посилених добових польових наборів продуктів. Ціна одного набору із ПДВ становить 458 грн.

ДОТ закуповує такі набори вперше. Ідеться про добові набори для триразового харчування, що не містять металевих консервів. Вони складаються зі сніданку, обіду і вечері, що запаковані в реторт-пакети для зменшення ваги і збереження цілісності продуктів. У наборі можуть бути борщ, супи, каші з м’ясом та овочами, жуйка, шоколад, сухофрукти та спеціальний нагрівач їжі в пакеті.

Ці раціони затверджені у 2017 році, а в 2023 – розширені. Проте централізовано вони майже не закуповувались.

Як пише сайт «Наші гроші», такі набори упродовж 2022-2024 років кілька разів купували Нацгвардія і Головне управління розвідки. У всіх угодах ціна пайків була дешевша, ніж в ДОТ на 13-25%, а кількість учасників торгів – більша.

Додамо, що учасники торгів ДОТ на посилені добові пайки скаржилися через занадто стислі терміни для виготовлення та постачання продукції і пропонували продовжити термін дії договорів до 31 січня 2025 року. У ДОТ відповіли, що проконсультуються з Командуванням Сил логістики ЗСУ. Після цього дати постачання – кінець грудня 2024 року – не змінились.

Власниками ТОВ «Ходорівський м’ясокомбінат», за даними сервісу YouControl, є Людмила Согор (75%) і Микола Согор (25%). Директор – Дмитро Матвійко. Це найбільший державний контракт підприємства. Раніше воно укладало договори на різноманітні консерви напряму з військовими частинами, сума найбільшого договору становила 12 млн грн.

Людмила Согор також є співвласницею низки інших підприємств, що пов’язані з вирощуванням рослин, продажем продукції, естетичною медициною. Її бізнес-партнерами у різних компаніях є Богдан Різник і Єлизавета Мартинів.

Додамо, що у листопаді 2023 року Львівська міська рада звернулася з позовом проти Людмили Согор і Богдана Різника про звільнення самовільно зайнятої ділянки. ЛМР просила демонтувати автопарковку і станцію електрозарядки автомобілів на площі 0,03 га. Розгляд справи триває досі.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що ДОТ відкликав партію м’яса, закупленого для ЗСУ в іншого постачальника зі Львівщини – ТОВ «Міт Пром». Окрім того, Бюро економічної безпеки підозрює ТОВ «Міт Пром» в ухиленні від сплати податків.