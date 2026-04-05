На війні проти України 17 березня загинув колаборант і колишній високопосадовець Служби безпеки України Володимир Ляпкін. Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема «Медіазона», у неділю, 5 квітня.

Відомо, що до 2014 року Ляпкін обіймав посаду начальника департаменту оперативного документування СБУ, який відповідав за прослуховування, зовнішнє спостереження та збір інформації. Звання генерал-майора він отримав у 2013 році.

Ляпкін брав участь у придушенні протестів під час Революції гідності. Тому після перемоги Майдану його звільнили зі служби, після чого він переїхав до окупованого Криму. З початком повномасштабного вторгнення Ляпкін долучився до окупаційної адміністрації в Херсонській області, де обіймав керівні посади у так званій «державній службі безпеки». За даними українських слідчих, він був причетний до проведення фільтраційних заходів і репресій проти цивільного населення. У березні 2025 року СБУ заочно повідомила йому про підозру в колабораціонізмі.

За інформацією з відкритих джерел, Ляпкін зберіг генеральське звання та згодом служив у російському підрозділі «Барс-33» під позивним «Батий».

Варто зазначити, що у російській соцмережі «ВКонтакте» також опубліковали некролог, присвячений смерті двох випускників Ташкентського вищого загальновійськового командного училища. Серед них Володимир Ляпкін та колишній співробтник Міністерства надзвичайних ситуацій Росії Едуард Малов.

