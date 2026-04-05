У дитячих садках і школах навчається понад 4600 дітей-переселенців

У Львові спростували інформацію, що нібито 40 тис. дітей-переселенців не відвідують школи міста через цькування. Таку інформацію ще 2 березня під час інтерв'ю «Громадське радіо» озвучила освітня експертка та співзасновниця ГО «Смарт освіта» Іванна Коберник. Вона також була радницею міністерок освіти Лілії Гриневич (2016-2019 р.) та Анни Новосад (2019-2020 р.).

В інтерв'ю Іванна Коберник обговорювала освіту під час війни в Україні, зокрема проблему цькування. Активістка сказала, що в країні, як і по всьому світу, булінг серед школярів не зник. Для прикладу вона згадала Львів.

«Із цькуванням стикаються переселенці, тому що поділ на "свій-чужий" у дитячому віці досі поширений. Також загострюється історія "сільський-міський", якщо в школі немає певної політики і немає атмосфери, що директор чи вчитель відреагує. На жаль, є і мовний сценарій також. Цього не можна замовчувати. Нещодавно була інформація по місту Львову – я нагадаю, що там сильні школи. Боюся помилитися в цифрах, але, думаю, що ні. Є близько 50 тис. дітей шкільного віку (серед ВПО – ред.), але умовно менше 10 тис. ходять у місцеві школи. Інші залишаються навчатися у власних школах онлайн, хоча живуть у відносно безпечному Львові», – сказала освітня експертка.

За її словами, причин здобуття освіти дистанційно багато, зокрема й те, що діти продовжують навчатися у сильних школах, наприклад Маріуполя, Запоріжжя чи Харкова.

«Друге – це мова. Діти стикаються з певною нетерпимістю, насмішками, образами. Треба визнати, що мова це складно. Якщо ти все життя говорив іншою і потрапив у новий колектив, то не можеш по тумблеру переключитися», – сказала Іванна Коберник.

Очільник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк відреагував на заяву освітньої експертки, яку днями поширили телеграм-канали. Він назвав цю інформацію неправдивою.

«Теза про “50 тисяч дітей-переселенців, які не ходять до шкіл у Львові через цькування” – це не просто маніпуляція. Це відверта брехня. Ці цифри не мають нічого спільного з реальністю. У львівських школах навчаються тисячі дітей, які були змушені переїхати через війну. І місто щодня робить конкретну роботу, щоб вони інтегрувалися – не на словах, а на практиці», – написав Андрій Закалюк.

Він зауважив, що загалом у місті проживають близько 12 тис. дітей зі статусом ВПО віком від 0 до 18 років. При цьому у дитячих садках і школах їх навчається понад 4600. Загалом же у Львові нараховують 87 тис. учнів.

"Так, конфлікти бувають. Але робити з поодиноких випадків масове явище – це або повна відірваність від реальності, або свідома спроба її спотворити. І ще одне. Частина дітей справді не відвідує львівські школи – але зовсім не через вигадані масові цькування. Хтось залишається на дистанційному навчанні у своїх школах, щоб не втрачати зв'язок із домом. Комусь потрібен час на психологічну адаптацію. І це нормальні процеси в умовах війни. Ненормально – вигадувати історії про "системне цькування". Бо давайте чесно: не можуть цькувати в школі тих, хто туди жодного дня не ходив", – написав Закалюк.

На інформацію, яку почали поширювати в соцмережах, відреагувала і сама Іванна Коберник, яка назвала цитату вирваною з інтерв'ю. Вона пояснила, що при обговоренні кількості школярів, які здобувають освіту дистанційно, посилалася на дані департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

Наприкінці 2025 року в інтерв'ю «Твоєму місту» його очільник Олег Паска заявив, що в області проживають 50 тис. учнів із прифронтових міст, які не відвідують місцеві школи, але навчаються дистанційно.

Іванна Коберник заявила, що під час розмови назвала комплекс причин, чому батьки вимушених переселенців обирають для своїх дітей дистанційне навчання.