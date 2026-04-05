У львівській лікарні св. Миколая з осені працює унікальний пес-терапевт Альто, який полегшує перебування дітей у лікарні. Завдяки йому малюки легше проходять реабілітацію, стають більш активними й відчувають емоційний спокій навіть під час складних процедур. Лагідний, терплячий і уважний, Альто вміє знайти підхід до кожної дитини, перетворюючи лікарняні будні на хвилини радості та підтримки. Його робота – результат багатомісячної підготовки та спеціального навчання, а також постійної уваги й турботи каністерапевтки Інни Доронюк.

Історія собаки й шлях до терапевтичної роботи

Золотистий ретривер Альто приїхав до Львова з Одеси, щоб стати частиною проєкту каністерапії, який в Україні започаткувала організація Bridge of Life. Співпраця з Альто почалася завдяки тому, що організація знала досвід Інни Доронюк: раніше вона працювала з іншою терапевтичною собакою, Бонні, яка відпрацювала в дошкільному закладі сім років.

«Спочатку собака проходить тестування, чи придатний він до роботи з дітьми. Важливо, щоб тварина тягнулася до людей, мала відповідні риси характеру й отримувала задоволення від спілкування з ними. Альто все це дуже подобається. Ви можете помітити, як він працює з дітьми: присідає до маленьких, лягає поруч, дозволяє гладити себе. Він надзвичайно чемний і лагідний», – розповідає Інна Доронюк.

Підготовка Альто тривала пів року. Пес проходив тестування поведінки, навчання, а після цього – сертифікацію від міжнародної організації Pet Partners, яка спеціалізується на підготовці собак-терапевтів. Тестування він пройшов на високий бал і отримав сертифікат, що дозволяє працювати з дітьми у медичних закладах.

«В день роботи я встаю о п’ятій ранку, ми йдемо в поле або в ліс, Альто бігає, відпочиває, а потім починається підготовка до візиту в лікарню. Вона триває близько двох годин: розчісування, чистка шерсті, налаштування на роботу. Якщо бачу, що собака не має настрою їхати, тоді він не їде. До таких собак потрібно ставитися з величезною повагою», – додає каністерапевтка.

Альто працює тричі на тиждень, щоб не перевантажувати його і зберегти гарний настрій. Для цієї роботи важливим є повний ветеринарний контроль.

«Собака має бути абсолютно здорова, абсолютно чиста. Людина, яка працює з собакою, також повинна пройти всі щеплення. Я так само, як Альто, проходила щеплення, яких у мене не було, медогляд. Кожного разу я заповнюю під час візиту документи», — розповідає каністерапевтка.

Вона пояснює, що дотримання санітарних правил у відділеннях дуже важливе, і Альто в цьому повністю дисциплінований.

«Він неймовірно акуратний, він такий педант. Я педант, Альто педант, і тому нам в лікарні супер. Наша співпраця склалася дуже добре», – каже Інна Доронюк.

Альто завжди пам’ятає своїх маленьких пацієнтів і знає, як поводитися з ними правильно.

«Я можу забутися, але Альто ніколи не забудеться. Чесно, він прямо біжить до своїх пацієнтів», – зазначає каністерапевтка.

Альто обожнює свою роботу, його радість від спілкування з дітьми дуже відчутна.

«Ви собі не уявляєте, але він зранку знає, що їде на роботу. Він не може дочекатися, сидить у машині, підскулює, їдучи сюди по дорозі. Я боюся, щоб він когось не зніс у дверях, коли заходить до лікарні, бо він реально летить сюди, це для мене основний показник», — додає Інна Доронюк.

Альто має колегу, собаку Юкі, який наразі проходить практичну підготовку. Він теж вже приходить до дітей у лікарню.

«Діти називають Юкі – «муха-повторюха», бо він повторює все за Альто», – каже Інна Доронюк.

Організація Bridge of Life підтримує весь проєкт: забезпечує ветеринарний контроль собак, щеплення та безпеку.

Робота в лікарні та вплив на дітей

Альто відвідує два основних відділення: реабілітації та психоневрології. Він допомагає дітям проходити курс фізичних вправ, підтримує їх емоційно і мотивує до активності. Його присутність значно полегшує роботу фізичних терапевтів та лікарів, адже діти охочіше взаємодіють із собакою, ніж з дорослими під час складних процедур.

«В нас нещодавно з'явився собака-терапевт Альто, який працює у відділенні. Він слугує емоційному комфорту дитини, мотивує до фізичної активності та покращує когнітивні функції. Це взаємодія між дитиною і собакою, що є емоційним розряджуючим чинником. Дітям, які тривалий час перебувають на реабілітації, Альто допомагає емоційно розрядитися та полегшує проходження всіх процедур», — пояснює лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Зоряна Цоньо.

«У нас були дітки, наші пацієнти, які до знайомства з Альто відмовлялися від реабілітації. Вони були трішки емоційно нестабільні, вони були сумні. Але Альто допомагає їм своїм емоційним піднесенням дуже сильно. Він обожнює дітей, вони до нього тягнуться», – додає каністерапевтка.

Альто вміє вилазити на ліжко, правильно підійти до крісла колісного та побути із дитиною за потреби.

«Ми приносимо радість. Коли бачу, як загоряються очі дітей, як вони його обіймають і цілують, розумію, що робимо щось надзвичайно важливе», — додає Інна Доронюк.

Відгуки батьків та рідних

Софійка з Тернопільщини потрапила до лікарні після серйозної ДТП: дівчинка переходила дорогу, коли вантажівка не зупинилася. Унаслідок цього вона отримала політравму – множинні переломи, пройшла кілька операцій і зараз перебуває на реабілітації, щоб відновити здатність ходити та повернутися до повноцінного життя.

Її мама розповідає, що візит собаки-терапевта Альто помітно і позитивно вплинув на дитину. Софійка зустрілася з Альто вперше.

«Це дуже добре. Вона ніби розслабилася в той момент і про все забула, якщо чесно. Я таке не зустрічала в лікарнях. Це вперше, що ми його побачили. Але я думаю, що для дітей дуже потрібно. Багато хто з дітей любить тварин», – каже мама дівчинки.

Бабуся маленького Святославчика, який також проходить реабілітацію, теж відзначає позитивний вплив Альто на її онука.

«Він дуже любить собачок. Він одразу ж зреагував на його появу. Гарно повзаємодіяли, йому сподобалося. Для таких діток – це така взагалі невідкладна терапія. Діти гладять його, це заспокоює. Якщо в дитини спастика, така взаємодія теж дуже корисна, не треба ніяких медикаментів», – зазначає бабуся Святославчика.

Як і лікарі, так і пацієнти, одноголосно кажуть – Альто за цих пів року вже став невід’ємною частиною дитячої реабілітації у лікарні.