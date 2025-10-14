Альто – 1,4 року, він доброзичливий та розумний пес породи золотистий ретривер.

У львівській дитячій лікарні св. Миколая розпочав роботу перший пес-терапевт золотистий ретривер Альто. Це спеціально навчений чотирилапий друг, який підтримуватиме маленьких пацієнтів під час лікування і реабілітації.

Альто – 1,4 року. Він доброзичливий та розумний пес породи золотистий ретривер. У лікарні св. Миколая він працює разом із педагогинею, фахівчинею з раннього розвитку, зооволонтеркою Інною Доронюк, повідомили у лікарні.

Хто ж такі собаки-терапевти та як вони можуть допомогти дітям? Це спеціально навчені чотирилапі друзі, які підтримують і розраджують пацієнтів у процесі лікування та реабілітації. Стати терапевтом може не кожен собака. Для цього тварина має пройти спеціальне навчання та тривалі тренування. А після цього – скласти поведінковий тест. Альто склав іспит на відмінно.

Тож відтепер у лікарні у нього така місія:

допомагати дітям у психотерапевтичному відновленні;

сприяти фізичній реабілітації;

заспокоювати;

сприяти подоланню соціальної ізоляції;

розраджувати у складні моменти.

Фото лікарні св. Миколая