Володимир Зеленський провів переговори з Ахмедом аш-Шараа 5 квітня

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 5 квітня, провів переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, за підсумками яких сторони досягли низки домовленостей щодо подальшої співпраці.

Як повідомив Зеленський, Київ і Дамаск мають намір спільно працювати над посиленням безпеки та створенням нових можливостей для розвитку обох країн. Також сторони обговорили перспективи взаємодії та зацікавленість у обміні досвідом, зокрема у сфері безпеки.

Окрему увагу під час перемовин приділили ситуації в регіоні та можливим шляхам її покращення. Зеленський зазначив, що сирійська сторона висловила підтримку Україні у війні проти Росії. Крім того, лідери торкнулися питання продовольчої безпеки. Україна розглядає себе як надійного постачальника аграрної продукції та готова розширювати співпрацю в цьому напрямку.

Президент також наголосив, що Україна розуміє енергетичні та інфраструктурні виклики, з якими нині стикається Сирія, і висловив готовність до спільної роботи для розширення можливостей обох держав.

Нагадаємо, Росія довгий час зберігала військову присутність у регіоні, допоки у грудні 2024 року сирійські повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску та падіння режиму Башара Асада.

Ввечері 29 березня 2025 року президент Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив, що в країні сформувався новий уряд. А вже у вересні того ж року Україна підписала комюніке про відновлення дипломатичних відносин з країною.